Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba em São Paulo (Daniel Soares/Google Maps)\nO relatório final da Operação Falsa Emergência expõe uma engrenagem de assédio e urgência fabricada dentro da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Palmas. Depoimentos de servidores colhidos pela Polícia Civil descrevem um ambiente de coerção, apelidado pelos investigadores de "gabinete de pressão", onde pareceres técnicos favoráveis à Santa Casa de Itatiba surgiam em poucas horas, sem a devida análise de conformidade.\nDe acordo com o inquérito da Divisão Especializada de Repressão à Corrupção (Decor), a cúpula da pasta estabelecia prazos insuficientes para a validação de documentos complexos. Testemunhas relatam que assinaturas em planos de trabalho e justificativas de contratação ocorriam sob forte insistência hierárquica, muitas vezes antes mesmo da finalização completa dos textos técnicos.