A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) não terá expediente nesta sexta-feira (10) por causa de uma manutenção na infraestrutura de tecnologia da informação. A medida consta no Decreto Administrativo nº 921/2026, publicado na edição nº 4.295 do Diário da Assembleia desta quinta-feira (9).\nDe acordo com o decreto, o ponto facultativo ocorre porque a rede de informática da Casa passará por uma desativação temporária para permitir a interligação dos sistemas digitais de acesso à internet e de compartilhamento da rede entre o prédio-sede e o prédio administrativo.\nDa energia solar ao plantio de grama: os contratos milionários de Cariri que estão sob a lupa do MPTO\nOperação Rebimboca: fraude milionária em frotas e combustíveis mira Ageto e Colinas do Tocantins\nProjeto de lei cria disputa entre sindicatos e associações por representação de servidores