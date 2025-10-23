Os deputados aprovaram um projeto de lei do governo do Estado para contratação de um empréstimo de R$ 1,7 bilhão, com garantia da União. Conforme o Projeto de Lei nº 19/2025, o recurso deve ser destinado para o pagamento de dívidas e investimento em despesas com obras e aquisição de novos equipamentos.\nO projeto foi protocolado no dia 14 de outubro, passou pelas comissões de Constituição Justiça e Redação e foi aprovado nesta quarta-feira (22). A contratação será feita junto ao Banco do Brasil.\nO Estado informou que a operação de crédito se trata da renegociação de dívidas já existentes. O PL cita que serão reduzidos sete empréstimos para apenas um, o que significa, segundo o governo, uma economia de R$ 400 milhões aos cofres públicos.\nProjeto Antifacção prevê até 30 anos de prisão para crimes de organização criminosa