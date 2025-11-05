A Assembleia Legislativa do Tocantins aprovou, em dois turnos de votação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026. O texto prevê um orçamento de quase R$ 17 bilhões, sendo aproximadamente R$ 16 bilhões em receita líquida.\nVeja no JA2ª Edição: LDO com previsão de quase R$ 17 bilhões é aprovada pela Assembleia Legislativa\nDurante a votação, nesta terça-feira (4), 136 emendas foram aprovadas pelos deputados, do total de 281 apresentadas. As propostas contemplam obras e ações nas áreas de saúde, educação e infraestrutura, como a conclusão dos Hospitais Gerais de Araguaína e Gurupi, a construção do campus da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) em Augustinópolis e obras em rodovias.\nTambém há previsão orçamentária para a realização dos concursos públicos das Polícias Civil e Penal, além de obras de infraestrutura como a duplicação da TO-222 e da TO-080.