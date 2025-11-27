A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) aprovou a criação de uma nova região metropolitana em Araguaína, região norte do estado. O texto estabelece a integração de 17 municípios para a otimização de recursos relacionados a saúde, educação, segurança pública, transporte, entre outras áreas.\nSegundo a Aleto, a medida tem como objetivo promover o desenvolvimento integrado e sustentável para os municípios, com planejamento urbano e melhorias nos serviços públicos. A Lei Complementar nº 01/2025 foi aprovada nesta terça-feira (25).\nA nova região metropolitana irá integrar as cidades de Aguiarnópolis, Aragominas, Araguanã, Arapoema, Babaçulândia, Bandeirantes do Tocantins, Carmolândia, Darcinópolis, Filadélfia, Muricilândia, Nova Olinda, Pau-d’Arco, Piraquê, Santa Fé do Araguaia, Wanderlândia e Xambioá.