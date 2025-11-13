A decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que autorizou a Operação Nêmeses aponta que o governador afastado, Wanderlei Barbosa (Republicanos), teria uma chácara no distrito de Campo Alegre, em Paranã, no sudeste do Tocantins. A região, que tem potencial turístico, virou alvo de uma disputa entre os governos de Goiás e do Tocantins.\nA Operação Nêmeses foi realizada nesta quarta-feira (12) pela Polícia Federal para apurar a possível prática de embaraço às investigações da operação Fames-19 sobre desvio de recursos públicos com a compra de cestas básicas na pandemia.\nFoi durante o cumprimento de mandados da Fames-19, em setembro de 2025, que a Polícia Federal descobriu a suposta ligação de Wanderlei Barbosa com a chácara na zona rural de Paranã.\nDe acordo com a investigação, o imóvel está registrado no nome de Mauro Henrique da Silva Xavier, mas o “proprietário formal” seria o governador afastado. Durante buscas no local, a polícia encontrou a casa decorada com diversas fotos e objetos pessoais de Wanderlei e a primeira-dama Karynne Sotero.