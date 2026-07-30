O Governo Lula da Silva avançou forte na relação comercial com países da Ásia para se contrapor ao tarifaço do Governo norte-americano de Donald Trump. Uma questão geopolítica de sobrevivência do mercado brasileiro. A visita do presidente da Coréia do Sul – terra da Samsung, LG e Hyundai – é uma prova recente. Além da boa relação com a Rússia, exportadora dos fertilizantes para o agronegócio brasileiro (a quem Lula evita um “a” sobre a guerra contra a Ucrânia). Na segunda-feira (27), saiu o Decreto nº 13.081, que tirou da gaveta e promulgou o Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e Singapura, firmado em dezembro de 2023. O ritmo endossa a prioridade na linha de comércio com a China – o maior parceiro na balança comercial do Brasil hoje – que está entrando forte aqui no setor automobilístico e serviços.