O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo, ao votar, que está confiante em sua vitória nas eleições deste ano e voltou a dizer que o Brasil está entre a democracia e a barbárie. Ele também fez outros ataques indiretos a seu principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL-RJ).\nO que está em jogo é a definição de um projeto de Brasil. O povo vai ter que escolher entre o fortalecimento da democracia e a barbárie", declarou. "O Brasil não vai para frente com miliciano. O Brasil não vai para frente com a ideia que se fez com o Banco Master."\nLula disse, ainda, que hoje será definida uma nova página na história do país e que acredita num comparecimento grande às urnas neste ano.\nFlávio Bolsonaro vota no 1º turno e aposta em 'voto de revolta'\nAo votar em Nova Crixás, Caiado reforça discurso de terceira via contra polarização