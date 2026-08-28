O staff palaciano e de campanha do presidente Lula da Silva (PT) está surpreso com o crescimento de Flávio Bolsonaro (PL), seu adversário direto na disputa para a Presidência da República. As pesquisas revelam o óbvio, que só os petistas ainda não entenderam: Lula deve investir mais em vídeos espontâneos nas redes sociais – a nova grande ferramenta de mídia além do horário eleitoral nas TVs –, o que Flávio já faz com mais habilidade. E o descoberto nas qualitativas: não é Flávio que está crescendo, ele chegou ao teto; são Lula e o PT quem estão desgastados. O desafio do presidente é achar um novo discurso em vez de bater no filho Zero Um de Jair Bolsonaro.\nCaiado no Rio\nMesmo com o apoio de Eduardo Paes (PSD) a Lula da Silva (PT), o candidato ao Governo do Rio não garantiu ao presidente o palanque de um nome feminino evangélico da nominata: a primeira-dama de Teresópolis, Cláudia Vasconcellos, que almeja ser deputada estadual pelo PSD. Mesmo fechados com Paes, Cláudia e o marido-prefeito Leonardo Vasconcellos (União) declaram apoio a Ronaldo Caiado (PSD).