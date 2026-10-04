Acompanhado da mulher e do candidato a vice, Caiado registrou o voto em Nova Crixás (Reprodução/GloboNews)\nO candidato à presidência Ronaldo Caiado (PSD), de 77 anos, votou na manhã deste domingo (4), no Colégio Estadual Zizi Perillo Caiado, em Nova Crixás, no norte de Goiás. O pessedista chegou ao colégio eleitoral acompanhado da esposa Gracinha Caiado (UB), que é candidata ao Senado por Goiás, do candidato a vice em sua chapa Gilberto Kassab (PSD) e de apoiadores.\nDurante a campanha presidencial, Caiado buscou se apresentar como uma terceira via capaz de romper com a polarização entre apoiadores do PT e da família Bolsonaro.\nFlávio Bolsonaro vota no 1º turno e aposta em 'voto de revolta'\nApós votar, Lula declara confiança na reeleição e diz que país escolhe entre 'democracia e barbárie'\nConforme mostrou a reportagem, Ronaldo Caiado concentrou a maior parte dos seus compromissos em São Paulo, o maior colégio eleitoral do País. Na sequência, Goiás foi o segundo principal destino de Caiado. O restante se divide entre Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Nos 48 dias de campanha, ele não teve nenhuma agenda presencial no Norte nem no Nordeste do Brasil.