-Vice-governador em Miracema (1.3346196)\nAntes da liminar autorizar o retorno de Wanderlei Barbosa (Republicanos) ao cargo de governador do Tocantins, o vice Laurez Moreira (PSD), que estava em exercício, cumpria agenda em Miracema, região central do estado. O político participava da abertura oficial do novo programa Tocantins Presente, nesta sexta-feira (5).\nDurante o evento, o governador em exercício anunciou que o estado irá destinar cerca de R$ 3 milhões para a execução de obras consideradas prioritárias pela prefeitura. O comunicado foi publicado nas redes sociais do político.\nQuero dizer, prefeita, que nós vamos fazer um convênio com todos os prefeitos do estado, e a senhora irá receber R$ 3 milhões para escolher onde gastar aqui em Miracema. O nosso secretário de Planejamento está terminando o projeto, e que a senhora escolha as prioridades para o município, que vamos realizar esse convênio passando os R$ 3 milhões para a senhora fazer as obras necessárias”, afirmou Laurez durante a abertura oficial.