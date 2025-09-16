Desde as primeiras fases da discussão sobre anistia ao 8 de Janeiro na Câmara dos Deputados, especialistas apontavam que diferentes pontos dos projetos em análise traziam brechas que poderiam, em tese, beneficiar Jair Bolsonaro (PL).\nO discurso corrente entre políticos bolsonaristas e o próprio ex-presidente era outro: não haveria o objetivo prioritário de incluí-lo na proposta, mas sim os presos do 8/1, sob a defesa do que chamavam de anistia humanitária.\nDiante do novo impulso à pauta em meio ao julgamento de Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal), o que era evasivo passou a ser bandeira aberta no discurso de aliados, para quem o texto necessariamente tem que beneficiar o ex-presidente.\nUm exemplo disso está na fala do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, que, no último dia 4, afirmou que só interessava ao partido uma anistia que incluísse Bolsonaro.