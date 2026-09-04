A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) derrubou o veto integral do Governo do Estado ao Autógrafo de Lei nº 36/2026, que cria e reajusta indenizações para servidores públicos estaduais e altera três leis já existentes. A decisão está publicada no Diário da Assembleia desta quarta-feira (2).\nAs mudanças atingem agentes de trânsito e servidores do Procon, funcionários das unidades do Pronto, profissionais da extensão rural e fiscalização ambiental, além de docentes da Unitins. Em algumas categorias, os valores das indenizações chegam a R$ 1,5 mil por mês.\nA votação ocorreu em turno único no dia 17 de junho de 2026. Segundo o Diário da Assembleia, os 19 parlamentares presentes votaram pela rejeição do veto do Executivo.\nCom a decisão, o projeto aprovado pela Assembleia fica mantido e segue para os próximos procedimentos legislativos, incluindo a promulgação da lei.