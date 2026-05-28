O governo estadual e a Prefeitura de Goiânia acertaram acordo com as direções dos três clubes de futebol da capital, além de outros seis times goianos que disputam as séries C e D do Campeonato Brasileiro, para repassar quase R$ 11 milhões às agremiações. Os recursos serão oriundos de novas devoluções dos duodécimos da Câmara Municipal de Goiânia e da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), para que a verba seja encaminhada às entidades privadas até o final de junho.\nA articulação para o repasse foi iniciada em diálogo das diretorias dos clubes da capital com o presidente da Câmara, Romário Policarpo (Cidadania), já que a Casa, em parceria com a Prefeitura, destinou recursos a Goiás Esporte Clube, Vila Nova Futebol Clube e Atlético Clube Goianiense, por meio de patrocínio, durante o Campeonato Goiano de 2024 e no início do Brasileirão, em fevereiro deste ano. Depois do aval para nova ajuda, Policarpo levou a ideia de ampliar o auxílio ao presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB).