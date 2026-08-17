O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), destravou o andamento de três pautas consideradas prioritárias para o governo após ter se encontrado com o presidente Lula (PT).\nO petista o recebeu na manhã desta sexta-feira (14) em mais um movimento de reaproximação entre os dois chefes de Poder. Eles já haviam se encontrado na quarta (12), acompanhados por aliados no Congresso, e na semana anterior, na casa do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.\nAs relações entre os dois vinham estremecidas desde que a indicação de Jorge Messias para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal foi barrada no plenário do Senado, impondo uma derrota a Lula.\nVeja os bens declarados pelos candidatos ao governo do Tocantins\nMoraes deve manter caso que mira jornalista do Maranhão na 1ª Turma