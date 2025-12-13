O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disse na noite desta sexta-feira (12) que a aprovação do PL da Dosimetria não é um bom exemplo porque passa a ideia de punições brandas para crimes de colarinho branco.\n"Eu acho que a gente nunca deve fazer mudanças legislativas baseadas em questões momentâneas. Legislação deve ter estabilidade, deve ser mais estrutural, ela não deve ser motivada por questões locais. E de outro lado também, reforça uma sensação na opinião pública de quando é pessoa mais simples, aí é dureza. Mas para o crime do colarinho branco, para os mais poderosos, a branda. Não é um bom exemplo", disse Alckmin.\nO vice-presidente deu a declaração durante a festa de fim de ano do Grupo Prerrogativas, de advogados de esquerda e ligados ao governo Lula (PT).\nO vice é um dos homenageados pelo grupo nesta noite, assim como os ministros da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e do Planejamento, Simone Tebet (MDB). Os três são cotados por integrantes do PT como possíveis candidatos na chapa em São Paulo no próximo ano.