RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Para uma plateia formada por algumas das principais entidades do agronegócio brasileiro, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), anunciou a liberação de uma linha de crédito especial de R$ 10 bilhões para produtores rurais com juros na casa de um dígito para a compra de máquinas e implementos agrícolas.A declaração ocorreu neste domingo (26) em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo), na abertura da Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação), principal feira agrícola do país.O anúncio ocorre num momento em que o governo enfrenta fortes criticas do agronegócio, com os principais eventos do setor tendo se consolidado nos últimos anos como território de políticos ligados à direita."A gente imagina que em três semanas estará liberada, são R$ 10 bilhões para financiar trator, implementos, colheitadeiras, enfim, toda a parte de máquinas agrícolas, pela própria Finep", afirmou Alckmin.A Agrishow está em sua 31ª edição e pela primeira vez nos últimos anos não divulgou estimativa de negócios que possam ser gerados pelos 800 expositores, dos quais 100 são estreantes. O vice-presidente estava acompanhado dos ministros André de Paula (Agricultura) e Fernanda Machiaveli (Desenvolvimento Agrário).Antes do discurso de Alckmin, o presidente da Agrishow, João Marchesan, afirmou que os custos de produção pressionam as margens de lucro e que as taxas de juros exigem uma precisão cirúrgica nos negócios. Ele ainda disse à ministra do Desenvolvimento Agrário para ter atenção com o próximo Plano Safra.Secretário da Agricultura de São Paulo, Geraldo Melo Filho disse que o agronegócio vive um momento de atenção no país."Custos pressionados, crédito restrito e juros que inviabilizam é o preço e inadimplência e recuperações judiciais.  Essa é a realidade, com margens espremidas e juros quase extorsivos."Alckmin disse ainda que o governo federal vai tratar das renegociações de dívidas agrícolas, para quem está inadimplente ou mesmo adimplente, sem dar mais detalhes.Já o ministro da Agricultura, no cargo desde o início do mês, afirmou que um dos objetivos no ano é assegurar recorde no Plano Safra, com taxa de juros que viabilize o acesso dos produtores aos recursos.A feira estará aberta ao público entre esta segunda-feira (27) e sexta-feira (1º), numa fazenda às margens do km 321 da rodovia Antônio Duarte Nogueira, em Ribeirão Preto.Em 2025, a feira bateu recorde de intenções de negócios, ao alcançar R$ 14,6 bilhões (R$ 15,2 bilhões, atualizados) e reunir 197 mil visitantes também o maior número desde sua primeira edição, em 1994.