Siqueira Campos na transmissão de cargo para Marcelo Miranda (Reprodução/TV Anhanguera)\nDesde 2006, nenhum governador eleito democraticamente no Tocantins terminou os mandato. Isso se deve a afastamentos, cassações, prisões e até pedidos de impeachment relacionados a investigações policiais que apuraram corrupção e outros crimes. O último que levou o mandato até o fim foi Marcelo Miranda (MDB). O mesmo também deu início à "tradição" de não finalizar o mandato no estado.\nNesta quarta-feira (3) foi a vez de Wanderlei Barbosa (Republicanos) ter que deixar o cargo por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele é investigado por suspeita de envolvimento em esquema de compra de cestas básicas de forma ilegal, com recursos públicos durante a pandemia de Covid-19.\nA TV Anhanguera e o g1 fizeram um histórico sobre a situação política e 'rotatividade' no comando do Executivo Estadual nos últimos anos. Veja quem são os governadores e como aconteceram os afastamentos, cassações e renúncias.