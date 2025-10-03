Wanderlei Barbosa e Karynne Sotero durante viagem a Israel, em maio de 2025 (Divulgação/ Consórcio Brasil Central)\nO afastamento do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e da primeira-dama Karynne Sotero completa um mês nesta sexta-feira (3). Eles foram afastados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) durante a segunda fase da operação Fames-19, da Polícia Federal, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos em contratos para compra de cestas básicas na pandemia de Covid-19. Desde então, o vice Laurez Moreira (PSD) assumiu o cargo.\nA defesa de Karynne afirmou que "está acompanhando o governador Wanderlei Barbosa nas discussões com os advogados e aguardando a decisão para restabelecer a normalidade jurídica, política e democrática no estado do Tocantins, com o retorno do eleito pelo povo".