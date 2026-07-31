O Instituto Nacional de Parcerias Públicas (INPP) é uma entidade privada, pelo visto no D.O. da União, muito admirada pelos ministérios da Cultura e Turismo. A ponto de abocanhar dinheiro público sem licitação – sim, como 200 milhões de brasileiros, você nem sabe que ele existia. Tem recebido milhões de reais dos ministérios. Em Brasília, via Turismo, levou R$ 562.850 com “dispensa de chamamento público” para a 1ª edição do Wine Festival. Outro projeto é para o Rio de Janeiro. O MinC resolveu pagar, sem licitação ou chamamento público, R$ 6 milhões ao projeto “Cultura sobre rodas”, de “ações de formação técnica e capacitação em produção audiovisual e cinema” em 14 cidades do Estado. O INPP, que não tem site ou contato de telefone público, é tocado por Hugo Dleon Nunes Batista, que era dono da ME Alquimia Açaí e Vitaminas. Um astro, pelo visto. Não conseguimos contato por ora.