O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconheceu com o “Selo Destaque Cidadania 2024/2025” o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) pela iniciativa “Voto na rua, Voz na urna – todo cidadão tem o direito de votar”, implementada pela 29ª Zona Eleitoral de Palmas para assegurar o voto de pessoas em situação de rua com dignidade, autonomia e acolhimento.\nConforme o TRE, o projeto teve como objetivo garantir que eleitoras e eleitores em situação de rua pudessem exercer plenamente seu direito ao voto. Durante as Eleições Municipais de 2024, cerca de 100 pessoas nessa condição foram atendidas mediante atendimento itinerante, transporte específico e acolhimento humanizado, em parceria com a Secretaria Municipal de Políticas Sociais e Igualdade Racial de Palmas.\nO presidente do TRE, desembargador Adolfo Amaro Mendes, ressaltou que “cada voto garantido representa uma história de superação e de dignidade”, reforçando o compromisso da Justiça Eleitoral do Estado com a inclusão e a participação democrática.