A empresária Cláudia Fernanda Cândido da Silva é apontada pela Polícia Civil como a principal articuladora do contrato de R$ 139,1 milhões firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Palmas (Semus) e a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba (SP). Segundo a investigação, ela teria custeou a locação de uma BMW utilizada pelo superintendente de Atenção à Saúde de Palmas para favorecer a entidade no processo.\nClaúdia se apresentou à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (15), em Palmas, após cinco dias foragida, quando foi deflagrada uma nova fase da Operação Falsa Emergência.\nVeja no Bom Dia Tocantins: Secretária de Saúde é presa durante investigação sobre a terceirização das UPAs de Palmas\nNa última quarta-feira (10), a secretária de Saúde do município (Semus) Dhieine Caminski e o superintendente de Atenção à Saúde, Andreis Vicente da Costa também foram presos. Os mandados estão relacionados à Operação Falsa Emergência, que apura irregularidades no contrato da Prefeitura com a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba.