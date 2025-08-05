O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decretou nesta segunda-feira (4) a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).\nSegundo o magistrado, Bolsonaro descumpriu as cautelares ao interagir com apoiadores durante manifestações no domingo (3).\nO presidente é réu no STF sob a acusação de liderar uma trama golpista para impedir a posse do presidente Lula (PT). Se condenado, ele pode pegar mais de 40 anos de prisão e aumentar a sua inelegibilidade, que atualmente vai até 2030.\nNa decisão que decretou a prisão domiciliar, o magistrado voltou a usar a frase "a justiça é cega, mas não é tola" e exclamações e letras maiúsculas.\nVeja algumas frases da decisão de Moraes que decretou prisão domiciliar do ex-presidente.\nCOAÇÃO AO STF\nMoraes afirma na decisão que Bolsonaro participou das manifestações de domingo e que nelas havia apoio a sanções para coagir o STF.