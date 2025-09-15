“Arrasou”, “luxo” e “babado”. São muitas as expressões utilizadas no dia a dia das pessoas que vieram do mundo gay e isto se deve ao número crescente de personagens homossexuais na mídia. Na televisão aberta norte-americana, por exemplo, 12% dos papéis são coloridos. Já no streaming, 358 intérpretes purpurinados foram identificados em séries da Netflix, Hulu e HBO.\nNa indústria musical, dos 1.000 maiores cantores do século XXI, 39 declararam-se membros da comunidade LGBTQIAPN+. Dentre eles, figuram-se grandes nomes do mercado internacional, como: Freddie Mercury, Sam Smith e Ricky Martin. No Brasil, não poderia ser diferente. Pabllo Vittar aparece no topo da lista, única brasileira gay com contrato firmado com a gravadora Sony.\nE o que dizer da internet? No Instagram, o médico e influenciador Bruno Baroni parece dominar a plataforma. Em seu canal, mais de 1 milhão de cidadãos comuns acompanham os vídeos estrelados pela enfermeira Sandra. Lá, a protagonista apresenta-se como profissional da saúde travestida, dando dicas sobre etiqueta no pronto-socorro. Este último, com 368 mil curtidas.