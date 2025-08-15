É comum que, ao adquirir um produto ou contratar um serviço, o consumidor tenha a expectativa legítima de que aquilo que comprou cumprirá fielmente à sua pretensão. Essa confiança, muitas vezes, é abalada por problemas que aparecem apenas depois de certo tempo de uso. São defeitos que não estavam visíveis no momento da aquisição e que, por isso, não puderam ser identificados no ato da compra.\nÉ exatamente aí que se encontra o chamado vício oculto, figura jurídica prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e que merece atenção especial, já que a legislação visa proteger a parte mais vulnerável da relação de consumo.\nAo contrário dos vícios aparentes, que podem ser percebidos de imediato, o vício oculto revela-se apenas com o uso, em circunstâncias normais, e sem qualquer culpa do consumidor. A lei reconhece que esse tipo de problema não pode ser tratado da mesma forma que aquele detectado de pronto, pois o comprador, agindo de boa-fé, não teve qualquer possibilidade de constatar o defeito no momento da aquisição.