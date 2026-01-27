A desigualdade brasileira não é um desvio de percurso; é o centro de um contexto perverso que atravessa nosso caminho desde a chegada dos portugueses. Como aprendemos com Florestan Fernandes, no Brasil a desigualdade não é um acidente, é um projeto. Começar a reflexão sobre 2025 por essa constatação não é retórica: é método.\nEsse projeto secular de desigualdade não se reverte facilmente. Quem dele se beneficia herdou privilégios e quer deixá-los para as próximas gerações. Ao tomar lado e peitar o sistema, o Governo do Brasil lançou-se ao desafio de um novo projeto de país e enfrentou adversidades.\nÉ por essa chave que 2025 deve ser lido. Não como um ano qualquer, mas como uma travessia. O Governo do Brasil foi testado diariamente por previsões econômicas pessimistas, tensões institucionais, fake news, choques internacionais, turbulências cambiais e tentativas de desestabilização por alguns traidores da pátria. Ainda assim, o Brasil venceu.