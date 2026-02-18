O Tocantins repousa sobre uma verdadeira mina de ouro, cobre, potássio, esmeraldas e muito outro bens de valores — e não nos referimos apenas ao metal precioso. O solo que hoje sustenta nossa pujança agropecuária oculta um tesouro estratégico para o século XXI: os minerais críticos e as terras raras.\nEsses elementos constituem o combustível da nova economia global, sendo vitais para tudo, desde baterias de veículos elétricos até componentes de altíssima tecnologia aeroespacial. Temos a geologia a nosso favor e a oportunidade histórica de deixar a condição de mero corredor logístico para assumirmos o posto de epicentro da inovação extrativa no Brasil.\nA exploração responsável de recursos não se resume a escavar o solo; trata-se de injetar bilhões de reais em nossa engrenagem econômica. Unidades federativas vizinhas já colhem os frutos da CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais), convertendo royalties em escolas, hospitais e infraestrutura de ponta.