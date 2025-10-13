Após o anúncio que o ministro Luís Roberto Barroso deixará o Supremo Tribunal Federal em outubro de 2025, ao completar 12 anos como Ministro do STF, o Brasil terá diante de si uma oportunidade única de corrigir uma distorção histórica que persiste desde a data da instalação do STF em 28 de fevereiro de 1891, há exatos 134 anos. É chegado o momento de nomear uma mulher negra para ocupar essa cadeira, não apenas como gesto simbólico, mas como imperativo de justiça social e representatividade democrática.\nO precedente das cotas no judiciário\nAs Resoluções do Conselho Nacional de Justiça nº 255/2018 e 525/23 instituem a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário para promover a igualdade de gênero nos cargos de chefia, assessoramento e em eventos institucionais. Essa resolução orienta todos os ramos e unidades do Judiciário a adotarem medidas que assegurem a equidade, com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sendo o responsável por coordenar a implementação dessa política representa um marco na busca por equidade no Poder Judiciário. A norma está fundamentada no art. 5º, I, da CF, que estabelece a igualdade entre homens e mulheres, mas também nos dispositivos que garantem ações afirmativas, como o inciso XLI do mesmo dispositivo, que prevê punição a qualquer discriminação atentatória aos direitos fundamentais, e o art. 7º, XX, que protege o mercado de trabalho feminino por meio de incentivos específicos.