A segurança pública no Tocantins, ao longo da última década, revela um cenário que exige uma leitura cuidadosa, equilibrando avanços institucionais relevantes com desafios estruturais que ainda persistem. Longe de permitir conclusões simplistas, os dados e as dinâmicas observadas indicam que o estado vive um processo de transição: deixou para trás uma fase de expansão da violência e caminha, gradualmente, para um modelo mais orientado por inteligência e integração das forças de segurança.\nNos últimos anos, houve redução consistente em diversos indicadores, especialmente nos crimes patrimoniais. Roubos, furtos de veículos e latrocínios apresentaram quedas significativas, refletindo melhorias operacionais, maior presença policial e uso mais qualificado de dados. No entanto, quando se observa a série histórica dos crimes contra a vida, percebe-se um comportamento oscilatório. O Tocantins registrou picos preocupantes, como em 2020, quando os homicídios atingiram seu maior patamar, seguidos de um movimento de retração nos anos posteriores. Ainda assim, a violência letal não apresenta queda linear, concentrando-se sobretudo em centros urbanos como Palmas, Araguaína e Gurupi.