Em um contexto de envelhecimento populacional acelerado e crescentes demandas por serviços de saúde integral no Norte e Centro-Oeste do Brasil, a Universidade de Gurupi (UnirG) emerge como um polo estratégico para o fortalecimento da formação profissional na área da saúde. Dados do Censo Demográfico de 2022 revelam que Gurupi, no Tocantins, abriga uma população de aproximadamente 15 mil famílias afetadas por neurodivergências e deficiências psicomotoras, com uma carência estimada de 37 profissionais qualificados em Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional. Essa lacuna não é isolada: reflete uma realidade nacional onde 60% da população regional carece de atendimento especializado, conforme relatórios do Sistema Único de Saúde (SUS).\nDiante disso, a implantação de cursos temporários – como graduações de curta duração em Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Gerontologia – surge não apenas como uma resposta imediata, mas como uma medida viável e transformadora para atender demandas regionais em saúde, educação e qualidade de vida, ao mesmo tempo em que impulsiona o desenvolvimento econômico local.