Odisseia, escrita por Homero, é uma das maiores obras da literatura mundial. O poema narra a longa e difícil viagem de Ulisses (Odisseu) de volta à sua terra natal, Ítaca, após a Guerra de Troia. Durante dez anos de travessia, o herói enfrenta inúmeros desafios que exigem coragem, inteligência, paciência e perseverança.\nUm dos episódios mais conhecidos é o encontro com as sereias. Essas ninfas possuíam um canto tão belo e sedutor que atraía os navegantes para a morte. Sabendo do perigo, Ulisses ordenou que seus marinheiros colocassem cera nos ouvidos para que não ouvissem o canto mortal. Quanto a si, pediu que fosse amarrado ao mastro do navio e proibiu que o soltassem, mesmo que implorasse. Quando ouviu o canto das sereias, sentiu um enorme desejo de ir ao encontro delas, mas permaneceu preso ao mastro até que o navio estivesse em segurança. Sua decisão demonstra que a razão e o autocontrole são fundamentais para vencer as tentações.