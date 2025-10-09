Apesar de abrigar uma ampla rede de rios que apoiam a economia regional e contribuir de forma expressiva para o PIB nacional, a região hidrográfica do rio Tocantins apresenta alta vulnerabilidade. Sua bacia, fundamental para a biodiversidade e para a economia da região, está em acelerado processo de degradação. As pressões humanas incluem a construção de grandes barragens, expansão agrícola, mineração, urbanização e indústria. Somam-se a isso usos múltiplos da água, como irrigação, abastecimento urbano, pesca, navegação e lazer. As mudanças capazes de alterar as condições ambientais podem competir diretamente com a preservação da vida silvestre e ameaçar tanto o equilíbrio ecológico quanto o dia a dia das comunidades que dele dependem. Adicionalmente, o agravamento de secas históricas mostra que o clima tem influenciado cada vez mais em seus ciclos hidrológicos. Neste texto, explicaremos as principais conclusões das pesquisas realizadas nos reservatórios do rio Tocantins.