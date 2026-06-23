O Tocantins é um dos estados mais jovens do Brasil e possui um potencial econômico extraordinário. Localizado em uma posição estratégica no centro do país, com vastas áreas agricultáveis, abundância de recursos naturais, malha logística em expansão e uma população empreendedora, o estado reúne condições para se tornar um importante pólo industrial da região Norte. No entanto, décadas após sua criação, a economia tocantinense continua excessivamente dependente do setor público.\nBasta percorrer as principais cidades do estado para perceber uma realidade preocupante: grande parte do comércio local sobrevive impulsionada pelos salários pagos aos servidores públicos municipais, estaduais e federais. Quando há atraso de pagamentos, incertezas políticas ou redução de investimentos governamentais, os reflexos são sentidos imediatamente nas vendas, na prestação de serviços e na geração de empregos.