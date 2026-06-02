Enquanto o turismo internacional busca experiências cada vez mais autênticas, sustentáveis e conectadas às culturas originárias, o Tocantins vem despertando aos poucos para um potencial que esteve diante de seus olhos durante décadas: o etnoturismo.\nCom povos indígenas que preservam idiomas, rituais, modos de vida e conhecimentos ancestrais em diferentes regiões do Estado, o Tocantins reúne condições únicas para desenvolver um turismo de base comunitária capaz de gerar renda, fortalecer identidades culturais e criar novas perspectivas econômicas para comunidades tradicionais. O desafio está em transformar esse patrimônio humano em oportunidade, sem comprometer a autonomia dos povos e a preservação de suas tradições.\nA discussão ganha relevância diante das experiências já realizadas junto aos povos Krahô e Xerente e das reflexões que emergem na Ilha do Bananal, território ancestral do povo Iny, formado pelos Karajá e Javaé. Em um momento em que muitas comunidades buscam alternativas econômicas sustentáveis para o futuro, o turismo aparece como uma possibilidade concreta, embora cercada de cuidados e responsabilidades.