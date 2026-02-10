Ao longo da minha trajetória como pesquisadora em saúde e engenharia, aprendi que inovação não começa em algoritmos, sensores ou modelos matemáticos. Ela começa nas pessoas. Começa na forma como elas vivem, trabalham, adoecem e, muitas vezes, desistem de se cuidar porque o sistema simplesmente não cabe na sua realidade.\nTecnologias como inteligência artificial, telemedicina e monitoramento remoto são avanços importantes e necessários. No entanto, quando falamos de comunidades em situação de vulnerabilidade, a experiência prática mostra algo fundamental: a tecnologia, sozinha, não resolve. Ela só gera impacto real quando é pensada a partir da vida concreta das pessoas — e não apenas de dados, protótipos ou artigos científicos.\nInovar em saúde de forma responsável exige ir além do laboratório. Exige entrar nos territórios, observar o cotidiano, ouvir histórias e compreender como fatores sociais, econômicos, culturais e territoriais moldam o acesso à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento. Quando essas dimensões são ignoradas, mesmo soluções tecnicamente sofisticadas correm o risco de ampliar desigualdades que já existem há décadas.