A tentação de transformar convicções pessoais em lei universal sempre\nacompanhou a humanidade. No Brasil hodierno, por exemplo, o Olimpo judiciário —\ncujo Zeus careca parece dominar com certa malevolência — representa uma nova forma\nde teocracia. Não no sentido clássico de um governo assumidamente religioso, mas\ncomo um poder que busca revestir decisões políticas com a aura de uma verdade\nabsoluta, imune ao debate e à dúvida. Exemplo disso é a nova decisão monocrática do\n“Poseidon Mendes”, proferida em 3 de dezembro, na qual se determinou que apenas o\nProcurador-Geral da República (PGR) pode apresentar pedidos de impeachment contra\nos deuses do Olimpo STF.\nA história oferece um alerta recorrente: sempre que um grupo passa a tratar sua\nvisão de mundo como revelação incontestável, a política deixa de ser diálogo e