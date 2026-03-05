Quem vive em Palmas sabe: o sol aqui não é detalhe. Ele organiza o cotidiano, determina horários, molda hábitos e condiciona o uso dos espaços públicos. Em muitos bairros, atravessar uma quadra sob o sol do meio-dia não é simples deslocamento — é enfrentamento. É nesse ponto que a arborização urbana deixa de ser elemento paisagístico e passa a integrar a própria estrutura da vida urbana.\nÁrvore não é ornamento. Árvore é sombra. E sombra é qualidade de vida.\nUma rua arborizada altera a experiência da cidade. A temperatura diminui, o ar circula melhor, o tempo de permanência aumenta. Caminhar se torna possível. A criança pode brincar na praça. O idoso pode sair de casa. A cidade respira. Para quem trabalha ao ar livre — pedreiros, entregadores, vendedores ambulantes, agentes de limpeza — essa diferença é imediata. Para quem depende do transporte coletivo ou percorre longas distâncias a pé, a sombra representa proteção térmica, preservação da saúde e reconhecimento da dignidade de quem sustenta o