O debate realizado pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Tocantins e TV Jovem Record no auditório da Fieto, na última quinta-feira (27), com transmissão na página da emissora, no YouTube, que contou com a mediação do jornalista Raul Dias Filho, da TV Record, me deixou uma impressão incômoda: houve mais discurso de campanha do que discussão sobre o futuro do Estado.\nOs candidatos falaram sobre saúde, educação, segurança, estradas, indústria, mineração, impostos, meio ambiente e geração de empregos. Ou seja, falaram praticamente de tudo. O problema é que, na maioria das vezes, falam pouco sobre aquilo que realmente interessa ao eleitor: como vão fazer, quanto vai custar e de onde virá o dinheiro.\nE essa é uma diferença enorme. Qualquer candidato pode prometer construir hospital. Qualquer candidato pode prometer contratar policiais. Qualquer candidato pode dizer que vai recuperar estradas, construir escolas, atrair empresas e reduzir impostos. Mas o governador não governa com promessas. Governa com orçamento, e foi justamente o orçamento que desapareceu do debate.