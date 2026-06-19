A temporada de praias fluviais é, sem dúvida, o coração pulsante do turismo e da economia do Tocantins durante o meio do ano. Cidades de norte a sul do estado transformam suas faixas de areia em polos de geração de emprego, renda e lazer. No entanto, o sucesso dessa engrenagem não depende apenas do calor do sol ou das belezas naturais dos nossos rios, mas de um fator invisível e indispensável: a percepção real de segurança. É sob essa ótica inovadora e proativa que nasce o projeto conjunto entre Policia Militar do Tocantins, Secretaria do Estado do Turismo, Prefeituras Municipais e associações de empreendedores (barraqueiros, barqueiros, etc) denominado: Praia Segura: Quem protege o turista, faz a melhor temporada" uma parceria estratégica que visa aliar segurança pública, desenvolvimento econômico e economia sustentável.