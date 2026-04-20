O ecossistema empreendedor brasileiro vive hoje um paradoxo latente: embora o país seja um celeiro inesgotável de inovação, as estatísticas de mortalidade empresarial são severas. Dados que apontam o encerramento de mais de 8 mil startups na última década não revelam apenas a volatilidade do mercado, mas expõem uma negligência estrutural profunda. A busca obstinada pelo "crescimento acelerado" tem, sistematicamente, atropelado a organização jurídica, transmutando o que deveria ser expansão em um passivo irreversível.\nEm minha trajetória como advogado especialista em Direito Empresarial, observo que muitos fundadores priorizam a captação de vultosos investimentos enquanto relegam o Acordo de Sócios a um plano secundário. É imperativo compreender a distinção: enquanto o contrato social cumpre a formalidade perante o Estado, o acordo de sócios funciona como a "constituição privada" da organização. Ele baliza as regras de convivência, os ritos de tomada de decisão e as cláusulas de saída. Na ausência desse instrumento, relações baseadas em confiança mútua convertem-se rapidamente em litígios insolúveis ao menor sinal de crise ou, ironicamente, diante de um sucesso repentino.