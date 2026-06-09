TESE DE REFLEXÃO:- Atenciosamente, as relações de trabalho evidenciam que a saúde emocional deixou de representar uma variável secundária nas organizações, assumindo posição estratégica na sustentabilidade das relações laborais, na produtividade organizacional e na proteção da dignidade humana. - Nesse contexto, torna-se evidente que fatores psicossociais ocupacionais exercem influência direta sobre o desempenho profissional, qualidade de vida e segurança organizacional. - Todavia, apesar da crescente relevância atribuída aos fatores psicossociais, permanece o desafio de compreender de que maneira organizações, sistemas normativos e práticas gerenciais podem atuar conjuntamente na proteção efetiva da saúde emocional no trabalho.\nA saúde emocional emerge como variável central para compreensão dos impactos que fatores psicossociais exercem sobre o desempenho humano, as relações laborais e a sustentabilidade organizacional.