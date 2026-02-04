Neste espaço, contamos a história daquele que é consagrado como o pai da aviação: Alberto Santos Dumond.\nA trajetória da família Dumont no Brasil é, por si só, uma narrativa épica. Partindo do Rio de Janeiro, o clã migrou para o interior paulista em uma longa viagem de trem até Campinas. Dali, o percurso até Ribeirão Preto — cerca de 220 quilômetros — foi realizado a cavalo, em uma travessia que simboliza o espírito desbravador da época. Em Ribeirão Preto, a família, de perfil claramente empreendedor, iniciou suas atividades com um capital de aproximadamente 300 contos de réis.\nAntes da abolição da escravatura, a estrutura produtiva da família era grandiosa: dispunha de cerca de 80 escravizados próprios e outros 150 trabalhadores alugados. Foi nesse contexto que os Dumont construíram aquela que muitos historiadores consideram a primeira fazenda verdadeiramente tecnológica do Brasil. A propriedade chegou a produzir cerca de 5,7 milhões de pés de café, operava sete locomotivas próprias e mantinha uma malha ferroviária interna de aproximadamente 96 quilômetros.