A retirada de pauta do Projeto de Lei que institui o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do Tocantins, anunciada recentemente, representa um importante respiro para o setor produtivo. No entanto, mais do que comemorar, é preciso agir. O Tocantins ainda precisa de um ZEE, mas não qualquer um. É necessário um zoneamento construído com base técnica, segurança jurídica e participação efetiva dos produtores rurais e da sociedade.\nA Aprosoja Tocantins vem acompanhando e verificou que a versão original do projeto continha falhas preocupantes: zonas classificadas de forma imprecisa, conceitos subjetivos, ausência de critérios técnicos sólidos e atropelo do debate democrático. Tudo isso colocava em risco a produção legal e sustentável de milhares de produtores que trabalham dentro da lei, em uma das regiões mais promissoras do agro brasileiro.