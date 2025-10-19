Vivemos uma crise de saúde mental no Brasil, que se reflete de forma direta no mundo do trabalho. No Tocantins, houve aumento de 83% nos afastamentos por transtornos mentais em 2024 na comparação com o ano anterior. O número de licenças médicas concedidas passou de 641, em 2023, para 1,2 mil, no ano passado. Foi a terceira maior variação entre as unidades da federação, atrás apenas do Maranhão e Amazonas. Em 2024, o Brasil registrou quase 500 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais, um crescimento de 66% em relação a 2023.\nOs dados são do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho e resultam em perda de produtividade, aumento de custos para as empresas e para o sistema de saúde, além da redução da capacidade de inovação da economia. A depressão e a ansiedade levam à perda de 12 bilhões de dias de trabalho, gerando um impacto econômico global de quase um trilhão de dólares, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT).