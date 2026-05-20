Todo ano tenho um compromisso que cumpro com o maior prazer: reencontrar meus colegas de turma. Ao entrar em Pouso Alegre — cidade próspera, próxima da dinâmica Santa Rita do Sapucaí, sede do Vale da Eletrônica brasileiro, a cerca de 200 quilômetros de São Paulo — algo dentro de mim começa a se transformar. Quando meu carro avança pela região da Serra da Mantiqueira, percebo que não se trata apenas de uma viagem geográfica. É, sobretudo, uma travessia no tempo.\nHá uma emoção difícil de traduzir quando reencontro aqueles amigos que tocam o fundo da alma. Nesse patamar mais alto do sentimento, volto a ser aquele jovem de 18 anos, ainda imaturo, que encontrou amigos-irmãos vindos de todo o Brasil para cursar engenharia eletrônica no Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), a primeira escola de engenharia de telecomunicações do país. Foi ali que se formaram não apenas profissionais, mas vínculos que o tempo não conseguiu dissolver.