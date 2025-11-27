A Venda Direta é um pilar econômico e social inegável no Brasil. Movimentando cerca de R$50 bilhões por ano e sendo a fonte de renda e oportunidades para milhões de empreendedores, dos quais 60% são mulheres, nosso setor evoluiu do tradicional catálogo de papel para também liderar em modernização, conectando-se a clientes por meio de aplicativos, redes sociais, sites e plataformas. Como presidente executiva da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), entidade que representa o desenvolvimento ético e sustentável do setor no país, temos a missão de celebrar e estimular essa força transformadora.\nE parte desse trabalho se renova através da inovação. Um bom exemplo é o Prêmio ABEVD 2025, que em sua 3ª edição, atuou como nosso mapa de excelência. Ele reconhece os melhores projetos desenvolvidos pelas empresas associadas, reforçando o impacto da Venda Direta como agente de transformação. Junto a ele, celebramos o Prêmio Fornecedor de Destaque e o Prêmio Jovem Empreendedor, que sinalizam os novos caminhos, do impacto social e da gestão. A premiação provou que o investimento em inovação e tecnologia é o novo padrão do nosso setor, que nunca perde de vista o relacionamento e fator humano.