Passei um tempo sem escrever para esta seção acolhedora de opiniões diversas. Foi uma temporada marcada pelo esforço de uma autoescuta e de uma autocompreensão em meu silêncio. Sinto-me mais confortável para compartilhar experiências que possam convidar ou provocar os leitores à reflexão, podendo colaborar para a construção de posicionamentos críticos. Assim caracterizo a escrita do artigo de opinião como um lugar de encontro e de interação. Mais uma vez, seleciono e tematizo minha experiência profissional na universidade pública.\nCom mais de duas décadas de docência no ensino superior, ainda me assusto quando inicio semestres letivos e encontro estudantes silenciosos. Ou seriam silenciados? Costumo ser bastante comunicativo, gosto de questionar, conversar e brincar com minhas turmas, formadas por jovens trabalhadores e, também, por pessoas mais experientes, que são pais e mães de família. Devido à minha formação e influência de excelentes ex-professoras de graduação e de pós-graduação, nego-me a ministrar aulas no formato semelhante a palestras, daquele tipo que só o docente fala e os discentes compartam-se como plateias pacatas.