O varejo brasileiro iniciou em 2026 sob uma ruptura silenciosa. A decisão saiu do balcão e migrou para sistemas algorítmicos que operam em tempo real, conectados ao Fisco, à logística e aos meios de pagamento. Não se trata mais de eficiência operacional. Trata-se de poder econômico. Quem controla o algoritmo controla preço, estoque e fluxo de caixa.\nA obsessão do setor no início do ano é o split payment. A nova lógica tributária exige latência próxima de zero para evitar travamentos no caixa, especialmente em estados com cadeias logísticas extensas, como o Tocantins. Qualquer atraso entre venda, pagamento e recolhimento automático compromete margem e operação. O erro deixou de ser contábil e passou a ser estrutural.\nNesse ambiente, a inteligência artificial tornou-se uma infraestrutura crítica. Sistemas de precificação dinâmica ajustam valores diversas vezes ao dia com base em demanda, clima, renda projetada e logística. Segundo projeções do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) para 2026, cerca de 65% das grandes redes já operam com esse modelo. O consumidor não vê o ajuste. Ele sente no caixa.