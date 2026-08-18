A campanha eleitoral já não acontece apenas nas ruas, nos palanques ou no horário eleitoral gratuito. Antes mesmo do candidato pedir voto, ele pode estar disputando algo mais silencioso: a atenção do eleitor. Dia 16 de Agosto marcou o\ninício oficial das propagandas eleitorais, o que permitiu que candidatos, partidos e eleitores transformassem os veículos de comunicação em espaços de discussão pública. Mas, quem sabe jogar, já estava previamente preparando o terreno.\nCom as redes sociais, a política passou a ocupar um lugar de destaque na rotina do eleitor, dessa forma, a disputa não é somente por votos, é também por visibilidade. E isso reflete tanto na forma de fazer campanha, como também no estabelecimento das estratégias comunicativas.\nComo explica o professor da PUC Goiás e estrategista político, Marcos Marinho, com a popularização das redes sociais se tornou mais fácil ter acesso ao eleitorado, e a utilização de diferentes plataformas permite atingir de forma segmentada uma pluralidade de grupos. E essa facilidade é benéfica tanto para o eleitor que tem esse acesso facilitado, como para os próprios candidatos, visto que se tornou mais acessível disputar mandatos, atualmente todo mundo tem condições de expor mensagens e propostas em seus perfis nas redes sociais.