Janeiro Branco é o mês que nos convida a falar sobre saúde mental com mais responsabilidade. Mas há um grupo que segue adoecendo em silêncio, mesmo quando o tema ganha espaço: as mães atípicas, mulheres que cuidam de filhos com deficiências, síndromes raras ou transtornos do neurodesenvolvimento, muitas vezes sozinhas.\nNão se trata de uma percepção isolada. Dados oficiais e pesquisas científicas confirmam o que essas mães vivem diariamente. No Brasil, o cuidado de pessoas com deficiência ainda recai majoritariamente sobre as mulheres. Segundo a PNAD Contínua – Outras Formas de Trabalho (IBGE, 2019 e 2022), mais de 85% dos cuidadores familiares são mulheres, e a maioria delas são mães que abandonam ou reduzem drasticamente sua vida profissional para assumir o cuidado integral.\nQuando falamos de maternidade atípica, esse cenário se torna ainda mais duro. Um estudo brasileiro publicado na Revista Autismo (2024), ao traçar o perfil de cuidadores de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mostrou que cerca de 86% dos cuidadores principais são as mães. Pais aparecem de forma secundária ou inexistente na rotina de cuidados, terapias e acompanhamento clínico.